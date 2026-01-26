Pistorius'tan Trump'a Tepki - Son Dakika
Politika

Pistorius'tan Trump'a Tepki

26.01.2026 15:06
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Trump'ın NATO askerlerine yönelik küçümseyici açıklamalarını kınadı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO müttefiki ülkelerin Afganistan'daki varlığını küçümseyici açıklamaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "Müttefiklerimizin hayatını kaybeden askerler hakkında böyle konuşmak düpedüz yakışıksız ve saygısızcadır. Özür dilemesi nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan ittifak askerlerini küçümseyici açıklamalarına Avrupa'nın tepkisi sürüyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius katıldığı bir televizyon programında ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, "Müttefiklerimizin hayatını kaybeden askerler hakkında böyle konuşmak düpedüz yakışıksız ve saygısızcadır" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın sözlerinden dolayı özür dilemesi gerektiğini belirten Pistorius, "Özür dilemesi nezaket, saygı ve anlayış göstergesi olurdu. Ancak ABD başkanını tanıyoruz" dedi.

"Saygı, karşılıklı olarak gösterilmesi gereken bir davranıştır"

Alman Bakan Pistorius, "Amerikan ulusunun ve 70 yıldır müttefikimiz olan ABD'nin başarılarına büyük saygı duyuyorum. Ancak saygı, karşılıklı olarak gösterilmesi gereken bir davranıştır. Kim sorgularsa sorgulasın, Afganistan'daki askerlerimizin bağlılığını ve cesaretini onurlandıracağız. Onlar asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı. Boris Pistorius, ABD'li meslektaşı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yapacağı ilk görüşmede bu konuyu da gündeme getireceğini açıkladı.

Trump'ın tepki çeken açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda, Afganistan'daki NATO ve diğer müttefik askerler hakkında konuşmuş ve "Hiçbir zaman onlara ihtiyaç duymadık. Aslında onlardan pek bir şey talep etmedik. Biliyorsunuz, Afganistan'a bazı askerler gönderdiklerini söylerler. Gönderdiler, ama biraz geride, cephe hattından biraz uzakta kaldılar" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'den tepki

Trump'ın ifadelerinin ardından İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı ve Afganistan'da ABD askerleriyle birlikte 5 görevde bulunmuş gazi olan Alistair Carns sosyal medyadan tepki göstermişti. Alistair Carns, "NATO'nun 5. maddesini yalnızca 11 Eylül terör saldırılarından sonra uyguladığını hatırlayın; dünya ABD'yi desteklemek için bir araya geldi. Kan, ter ve gözyaşı döktük ve bazıları evlerine dönemedi. Bence bunlar, ateşle sınanmış bağlar. ABD'nin veya ortak çıkarların korunması için değil, aslında demokrasiyi genel olarak korumak için kurulmuş bağlar" demişti.

Trump'tan İngiltere konusunda geri adım

Donald Trump cumartesi günü kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık'ın büyük ve çok cesur askerleri her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında olacaktır! Afganistan'da 457'si hayatını kaybetti, birçoğu ağır şekilde yaralandı ve onlar tüm zamanların en büyük savaşçıları arasındaydı. Bu, asla kopmayacak kadar güçlü bir bağdır. Muazzam bir yürek ve ruh ile hizmet eden Birleşik Krallık Ordusu, (ABD hariç!) eşi benzeri olmayan bir güçtür. Hepinizi seviyoruz ve her zaman seveceğiz" açıklaması yapmıştı.

Tahmini olarak 3 bin 500 ABD ve NATO askeri hayatını kaybetmişti

Afganistan'daki 20 yıllık savaşta tahmini olarak 3 bin 500 ABD ve NATO askeri hayatını kaybetmişti. Bu rakamların içinde yaklaşık 2 bin 500 ABD'li, 457 İngiliz, 158 Kanadalı, 90 Fransız, 60 Alman ve 44 Danimarkalı asker bulunuyordu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika, Savunma, Nato, Son Dakika

