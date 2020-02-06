PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

7 saat önce

İzmir-İstanbul seferini yapan ve Çarşamba akşamı saat 18.19'da pistten çıkan uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR, System.String[]
İzmir- İstanbul seferini yapan ve Çarşamba akşamı saat 18.19'da pistten çıkan uçakta 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın enkazında gece boyunca çalışmalar devam etti. Bugün ise uçakta incelemeler yapılıyor. 183 kişiyi taşıyan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta incelemeler devam ederken, Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Haluk Kul, çalışmalarda nasıl bir yol izlendiğini paylaştı.

"HATA VE İHMAL OLABİLİR"

Uçağın enkazının bulunduğu bölgeye gelen Gelişim Üniversitesi Uçak - Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Haluk Kul, kazanın neden yaşandığına ilişkin rapor sonuçlarının zamanla netlik kazanacağını ifade etti. Kul, şunları söyledi:

"Yumuşak inişin tercih edilmemesinin sebebi; su bir film tabakası olarak durur. Jilet gibi tekeri kesebilir. Ayrıca uçağın tekerleklerine baskı yapıp bu baskıyla sürtünme kuvvetiyle frenleme yapılmasına engel olabilir. O nedenle ilk dokunmada nispeten hissedilen bir oturmayla, tam kapasiteyle sürtünmenin gerçekleşmesi istenir. Bunun dışında kuyruk rüzgarı etkisinin de olduğu hem yatayda hem de yukarı aşağı olan etkiyle acaba uçak burun yukarı kalktı da hücum açısı değişti ve taşıma kuvveti bir an da ortadan mı kaldırıldı ona bakılması lazım. Suçlu aramıyoruz. Havacılıkta olumlu emniyet kültürü vardır. Hata ve ihmal olabilir. İhmal yoksa bir hata varsa hata yapanın kendisinin de rapor edebilmesi lazım. İllaki soruşturmalar yapılacaktır. Uçuş ekibi, kabin ekibi, kulenin raporları alınacaktır. Uçuş veri kayıt cihazlarıyla, kokpit ses kayıt edicilerin eşleştirilip doğru olan durumun anlaşılması aylar hatta yıl mertebesinde nihai sonuç elde edilecektir."

DELİLLER VE PARÇALAR TOPLANIP İNCELENECEK

Haluk Kul, uçakta yapılan inceleme için, "Şu an delil toplanması yapılacaktır. Varsa parçalar incelenmek üzere belli bir yerde depo edilecek. Daha sonra enkaz kaldırma çalışmalarına geçilecektir. Sonrası zahmetli, ayrıntılı bir süreç olacaktır. Şu an için hiçbir şey net değil. Kimseyi suçlamamak lazım. Tüm paydaşların ne yaptığına bakmak gerekiyor. Bir yerde bir hata varsa da o hatayı yapan kişinin ya da kuruluşun departmanın suçlanması değil, bunun yerine böyle bir hatanın olmaması için ne yapılması gerekirdi buna bakmak lazım. Kamuoyunun da sabır içinde olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uçak enkazında inceleme

-Dr. Öğretim Üyesi Haluk Kul ile röportaj

-Uçaktan detay görüntüler

-Detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul, Çarşamba, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
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