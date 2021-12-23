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Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'den haber var: Hayati tehlikesi sürüyor! - Son Dakika

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'den haber var: Hayati tehlikesi sürüyor!

23.12.2021 14:43

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i kurtaranlardan biri olan komşu Celal Aslan, "Köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım." dedi. Çocuğun tedavisi hakkında bilgi veren başhekim Beyhan Tahmazoğlu ise "Bir dizi ameliyatlar geçirdi. Hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Ense, kemik, boyun ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada hasar vardı." dedi.

Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş'in tedavisine devam ediliyor. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN KÖPEĞİN BURNUNU YUMRUKLADIM"

Olayı görüp Asiye'nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları anlattı. Aslan, "Binadayken sesler duydum. Bina sakinleri panik halinde koşmaya başladılar. Ben de dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım. Sonra çocuğu hastaneye götürdüler, ekipler de köpekleri aldı" diye konuştu.

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Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan 6 kişinin sorgulaması sürüyor. Şüpheliler arasında bulunan köpeklerin ismi açıklanmayan 2 sahibine Gaziantep Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce 30'ar bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

BAŞHEKİM SON DURUMU PAYLAŞTI

Çocuğun hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu ve şuurunun kapalı olduğunu belirten Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu ise şunları kaydetti:

"Kafatasında ve yüzünde saldırıya bağlı doku ezilmeleri mevcuttu. Ense, kemik ve boyun dokusunda ciddi manada defekt oluşmuştu. Beyin dokusuna geçen ısırıklar mevcuttu. Dünden beri bir dizi ameliyatlar geçirdi. Sağ kulak bölgesinde ciddi ısırıklar mevcuttu. Şu an genel durumu daha iyi ve şuuru açık. İlk geldiği zamana göre durumu daha iyi ama hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Enfekte bir yara olduğu için daha sonraki günlerde oluşacak enfektelere karşı, doku kayıplarına karşı ciddi manada sıkıntılar olabilecek. Plastik cerrahi ve beyin cerrahi anlamında bir dizi daha operasyonlar geçirmesini bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Sonraki süreci zaman gösterecek. Hayati ve kalıcı hasar yönünden şu an riski devam ediyor."

"SAĞ KULAKTA KAYBA UĞRAYABİLECEK YERLER VAR"

Çocuğun boyun ve yüz kısmında doku kayıplarının olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Ense bölgesinde özellikle kemik dokuda kayıp var. Bundan dolayı ciddi manada enfeksiyon riski var. Önümüzde 3-4 gün enfeksiyon yönünden çok önemli. Çok riskli bir dönem. Bunları takip edeceğiz. Tedbirlerimizi aldık. Süreç devam edecek zaman gösterecek. Özellikle sağ kulak bölgesindeki kulakta tamamen kayba uğrayabilecek yerler var. Yüz felci ve işitme yönünden takip edilmesi gereken bir hasta."

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Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'den haber var: Hayati tehlikesi sürüyor!

Celal Aslan, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'den haber var: Hayati tehlikesi sürüyor! - Son Dakika


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