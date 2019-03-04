Son Dakika Haberleri: Piyade Erin Acı Haberi, Foça'daki Ailesini Yasa Boğdu

Piyade Erin Acı Haberi, Foça'daki Ailesini Yasa Boğdu

12 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yapan piyade er Uğur Çakmak (21), kışladaki nöbeti sırasında, bilinmeyen nedenle ateş alan tüfeğinden çıkan mermiyle hayatını kaybetti.

Piyade Erin Acı Haberi, Foça'daki Ailesini Yasa Boğdu, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yapan piyade er Uğur Çakmak (21), kışladaki nöbeti sırasında, bilinmeyen nedenle ateş alan tüfeğinden çıkan mermiyle hayatını kaybetti. Bekar olan piyade er Çakmak'ın acı haberi, İzmir'in Foça ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Olay, öğleden sonra Silopi'nin Çalışkan beldesinde bulunan 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Silah sesi üzerine nöbet kulübesinin bulunduğu bölgeye giden askerler, piyade er Uğur Çakmak'ı tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Revirden gelen tabip ve sağlıkçılar tarafından yapılan kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uğur Çakmak'ın cansız bedeni, askeri helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakmak'ın, tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu mu öldüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor. Uğur Çakmak'ın cenazesinin otopsi sonrası memleketi göndereceği bildirildi.

ACI HABER, FOÇA'DAKİ AİLESİNİ YASA BOĞDU

Bekar olan piyade er Uğur Çakmak'ın acı haberi, İzmir'in Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi Bucak mevkisindeki tavuk çiftliğinde çalışan annesi Ayşe Çakmak ve babası Hüseyin Çakmak'a ulaştı. Uğur Çakmak'ın ölüm haberi, ailesine, Foça Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Koç ve askeri yetkililerce verildi. Çakmak'ın cenazesinin yarın memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:16 Kaynak: DHA

Foça, Piyade, Güncel
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