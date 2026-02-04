Piyasa Dolandırıcılığı: 1 Gözaltı - Son Dakika
Piyasa Dolandırıcılığı: 1 Gözaltı

04.02.2026 10:19
KRGYO pay piyasasında dolandırıcılık iddiasıyla 1 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, KRGYO pay piyasasına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunu işlediği iddiasıyla Ankara'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüphelinin KRGYO pay piyasasına yönelik 'bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı' suçunu işlediğinin tespit edildiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

