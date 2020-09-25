Piyasa yükselişte, ilk 100 birimde düşen yok - Son Dakika

Piyasa yükselişte, ilk 100 birimde düşen yok

Kripto para piyasalarında yaklaşık iki haftadır süren genel satış eğilimi, yerini alımlara bırakınca hemen tüm birimler yükseldi.

Piyasa yükselişte, ilk 100 birimde düşen yok, System.String[]

Kripto para piyasalarında yaklaşık iki haftadır süren genel satış eğilimi, yerini alımlara bırakınca hemen tüm birimler yükseldi.

Kripto varlık sigorta şirketi Evertas tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, genel alım dalgasında, dijital varlıklardaki hisselerini önemli ölçüde arttırmayı planlayan kurumsal yatırımcıların payı var.

Evertas'ın, ABD ve Birleşik Krallık'ta toplamda 78 milyar dolar varlığı yöneten 50 kurumsal yatırımcıyı ele alan araştırmasında, katılımcıların yüzde 26'sı, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, aile şirketleri ve bağımsız varlık fonlarının kripto para hisselerini çok yüksek ölçüde arttıracağına inandığını söyledi.Bu gelişmeler üzerine, en yüksek piyasa hacimli 100 birimin tamamı yükseldi.Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.47 artışla 10,668 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 197.35 milyar dolara çıktı.Kripto para piyasalarında yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başlayan toplam piyasa hacmi, Perşembe günü 324.07 milyar dolar ile 325 milyar doların da altına indikten sonra, son yükselişlerle 337.87 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerileyen 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 16 milyar dolar kadar toparlanarak 81.43 milyar dolardan 97.47 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,169 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,937 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 3.47 artışla 10,668.60 dolar,2. Ethereum yüzde 5.56 artışla 343.48 dolar,3.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 3.76 artışla 0.23 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 2.06 artışla 213.93 dolar,6.Polkadot yüzde 5.36 artışla 4.30 dolar,7.Binance Coin yüzde 5.37 artışla 24.48 dolar, 8.Chainlink yüzde 17.33 artışla 9.63 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 3.75 artışla 0.15 dolar,10.Litecoin yüzde 2.07 artışla 44.45 dolardan işlem görüyordu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, "Günümüzde neredeyse binlerce farklı kripto para birimi bulunmakla birlikte net sayısı bilinmemektedir" denildi ve eklendi: "Kripto paralar genel olarak herhangi bir merkez bankası tarafından üretilmez, onaylanmaz veya düzenlenmezler. "Bunun yerine, madencilik olarak bilinen ve bilgisayarlar aracılığıyla çalıştırılan matematiksel algoritmalarla oluşturulurlar. "Bu oluşturma işlemi bireyler, çeşitli firmalar ve akademik kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir ancak günümüzde piyasada bulunan çoğu kripto para kurumsal yapılardan ziyade bireyler tarafından üretilmektedir.  "Samsung ya da Facebook gibi teknoloji devleri kripto para üretimi konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar da süreç kurumsallaştıkça bu yeni kripto paralara herhangi bir talep oluşup oluşmayacağı henüz net olarak öngörülememektedir. "Kripto paralar genel anlamda herhangi bir hükümetle ilgili olmadıkları için ve fiziksel bir formda üretilmedikleri için eşler arası bir ödeme sistemi olarak kullanılmaktadırlar. "Bu nedenle, döviz kuru ücreti olmadan sınır ötesi işlemler yapmak için uygun bir yol sunarlar ve ayrıca kullanıcıların anonim kalmasına da izin verirler."


Birleşik Krallık, Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Piyasa yükselişte, ilk 100 birimde düşen yok - Son Dakika Ekonomi

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