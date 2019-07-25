PİYASALAR – Faiz kararı beklenirken BİST100 yataya yakın

– Murat Uysal başkanlığında ilk kez açıklanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonuçları beklenirken, güne yüzde 0.21 artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 103 bin 265 puanı ve en yüksek 103 bin 780 puanı görerek, gün ortasına yaklaşırken yüzde 0.1 düşüşle 103 bin 357 puanda yataya yakın hareket ediyor.BİST Bankacılık Endeksi, güne 149 bin puan düzeyinde başladıktan sonra en düşük 148 bin 953 puano ve en yüksek 150 bin 122 puanı gördükten sonra, yüzde 0.15 düşüşle 149 bin 174 puana çekildi.Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.59 düşüşle yüzde 16.06 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 17.96 düzeyinde sabit kaldı.Merkez Bankası'nın ardından, Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) bugünkü faiz kararıyla para politikasını daha da gevşetmesi bekleniyor. ECB'nin seçenekleri arasında, "faizleri indirmek, bankaların maliyetlerini düşürmek, kısa süre önce durdurulan tahvil alım programını tekrar başlatmak ya da para politikasının sıkılaştırılması için belirlenen eşiği daha yükseltmek" bulunuyor.Gün ortası işlemlerinde:dolar en düşük 5.7042 lira ve en yüksek 5.7196 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,euro en düşük 6.3609 lira ve en yüksek 6.3783 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1253 lira ve en yüksek 7.1527 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

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