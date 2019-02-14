Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Gün Ortası

Piyasalarda Gün Ortası

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 azalışla 101.495,93 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 azalışla 101.495,93 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 149,88 puan değer kaybetti. Dün 101.645,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 277,74 puan ve yüzde 0,27 artışla 101.923,55 puandan başladı. Endeks, en düşük 100.749,57 puanı, en yüksek 101.949,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 98'i yükseldi, 257'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Trakya Cam ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.306,48 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1279, sterlin/dolar paritesi 1,2845, dolar/yen paritesi 110,98 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,2970 liradan, avro 5,9890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.306,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,62 dolardan işlem görüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:22 Kaynak: AA

İstanbul, Borsa İstanbul, Ekonomi
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