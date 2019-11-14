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Piyasalarda gün ortası

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalarak 104.066,11 puana geriledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalarak 104.066,11 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 762,07 puan değer kaybetti. Dün 104.828,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 521,26 puan ve yüzde 0,50 değer kaybıyla 104.306,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 103.562,98 puanı, en yüksek 105.164,71 puanı gördü.


Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 0,52 ve sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 193'ü yükseldi, 168'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus, Garanti Bankası ve Halkbank oldu.


Altının onsu 1.468,55 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,73, bileşik getirisi yüzde 12,07 seviyelerinde bulunuyor


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1003, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi 108,65 düzeyinde seyrediyor.


İstanbul serbest piyasada dolar 5,7680 liradan, avro 6,3520 liradan satılıyor.


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.468,55 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,14 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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