Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 119.522,21 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 119.522,21 puan oldu.

İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 736,12 puan değer kazandı. Cuma günü 118.786,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 58,36 puan ve yüzde 0,05 artarak 118.844,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.582,78, en yüksek 119,679,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,79, teknoloji endeksi yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u yükseldi, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Güneş Sigorta, ASELSAN, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sasa Polyester, oldu.

Altının onsu 1.811,02 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1449, sterlin/dolar paritesi 1,2589 ve dolar/yen paritesi 107,25 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8580 liradan, avro 7,8550 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,07 artışla 1.811,02 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,78 azalışla 42,88 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

13:24 Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:03 AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? 12:46 Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:19 3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:12 Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi 12:06 Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 11:46 Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor 11:30 Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı 11:17 Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
13:24
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
13:15
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
13:03
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
12:46
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
12:42
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
12:37
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
12:19
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
12:14
Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
12:12
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
12:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 13:39:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]