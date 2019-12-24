Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan 3 kişi tutukladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan 3 kişi tutukladı - Son Dakika

Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan 3 kişi tutukladı

6 saat önce

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan 3 kişi tutukladı, System.String[]

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Dereiçi Mahallesinde yasadışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği ihbarını alan ekipler, Z.S., F.G. ve M.E. isimli şahısların iş yerlerine operasyon düzenledi. Zanlıların iş yerlerinde yapılan operasyonda, tanklar ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, Savur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor
Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
23:21 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
23:19 Elazığ'da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurdu - Son Dakika Haber
23:10 Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
23:05 Marmara Denizi'nde deprem - Son Dakika Haber
23:03 MYP'li Yılmaz: "Akşener grubu bize vermeli" - Son Dakika Haber
22:45 Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika Haber
22:28 Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan 3 kişi tutukladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]