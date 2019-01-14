Piyasaya Sahte Para Süren 4 Kişiden 3'ü Tutuklandı
1 saat önce
Kastamonu şehir merkezinde yılbaşı gecesi piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Kastamonu
şehir merkezinde yılbaşı gecesi piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla Eskişehir
'de gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay yılbaşı akşamı Kastamonu'da meydana geldi. Kastamonu polisi, yılbaşı gecesi kentte bazı esnafa sahte 100 TL para verildiği bilgisine ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte parayla alışveriş yapılan iş yerlerinde güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Güvenlik kameraların ardından eşkalleri ve kimlikleri belirlenen 1'i kadın 4 kişi, Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 10 ilde piyasaya 150 adet sahte 100 TL sürdüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Y., Y.B.S ve İ.Y. tutuklanırken, İ.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:24 Kaynak: İHA
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