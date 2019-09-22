Son Dakika Haberleri: PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu
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PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu

8 dakika önce

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu, System.String[]

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait cephaneliğin vurulduğu anlar, görüntülere yansıdı. Harekata katılan uçaklardan alınan görüntülerde hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.

Operasyonda eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütüne ait cephanelik de imha edilmişti.

Jandarma, Pervari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:20 Kaynak: AA
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