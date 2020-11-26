PKK'nın "cezaevi talimat trafiği"ni yönettiği iddia edilen avukatlar hakkında soruşturma - Son Dakika

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "zindan yapılanması"na yönelik 12'si cezaevinde 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2'si gözaltına alınan 3 avukatın, örgüt ile cezaevindeki üyeleri arasında "talimat trafiği"ni yönettiği öne sürüldü.

İl Jandarma Komutanlığınca Bursa H Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda 25 Eylül 2019'da yapılan aramada ele geçirilen dokümanların incelenmesi neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "cezaevi yapılanması"nın oluşturulduğu tespit edilerek Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler hakkında adli takibe başlandı.

Örgütün sözde yapılanmasına üye olduğu iddia edilen 12'si cezaevinde 24 kişiye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Kasım'da Bursa, İstanbul, Siirt, Elazığ ve Yalova'daki 12 şüpheliden 11'i yakalandı. Zanlılardan rahatsızlığı bulunan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar hızlandırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Demirtaş'ın avukatı da bulunuyor

Sorgusu süren 8 şüpheliden birinin ifadesinde, 27 Kasım 2018-26 Mayıs 2019 tarihlerinde cezaevlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın açlık grevi talimatlarını, sözde "dış koordinasyon yapılanması"nda yer aldığı iddia edilen ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından biri olan C.K. ile avukatlar İ.K. ve M.D.B'nin aktardığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Avukatların Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içinde oluşturulan ve PKK/KCK'ya bağlı faaliyet yürüten "zindan yapılanması"nda alınan kararların örgüte ulaştırılmasını sağladığı, bu bilgileri de hükümlülerden temin ettikleri ileri sürüldü. Avukat C.K'nin de örgüt üyelerinin cezaevinden aldığı bazı kararları dışarıdaki PKK mensuplarına aktardığı, örgütün verdiği açlık grevi gibi kararları da cezaevindeki tutuklulara ilettiği iddia edildi.

Bunun üzerine avukatlara yönelik operasyonda ise C.K. ve M.D.B. gözaltına alındı, İ.K'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusu sürüyor.