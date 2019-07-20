Son Dakika Haberleri: PKK ve MLKP'nin terör iş birliği ortaya çıktı
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PKK ve MLKP'nin terör iş birliği ortaya çıktı

1 saat önce

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan MLKP terör örgütü üyesi olduğu bildirildi.

PKK ve MLKP'nin terör iş birliği ortaya çıktı, System.String[]
Tunceli'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan MLKP terör örgütü üyesi olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 10 Temmuz'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristen 3'ünün PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
PKK ve MLKP terör örgütlerinin uzun süreden beri iş birliği içerisinde olduklarının bilindiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu sözde üst düzey bu teröristlerin eylem yapmak maksadıyla bir araya geldiklerinin tespit edildiği ve düzenlenen operasyonla eylemlerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
Etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan "Seydo" kod adlı Taylan Kutlar, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Pirdoğan" kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlendi.
Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:03 Kaynak: AA
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