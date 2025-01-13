Köşeye sıkışan PKK/YPG, Irak ve İran'dan terörist transferi yaptı - Son Dakika
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Köşeye sıkışan PKK/YPG, Irak ve İran'dan terörist transferi yaptı

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Suriye topraklarındaki işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Irak ve İran'dan getirdiği destekçilerine Kobani'deki işgalini tahkim etmek için silahlı eğitim verdiği ortaya çıktı.

13.01.2025 20:31  Güncelleme: 21:37
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Suriye'nin kuzeydoğusundaki işgalini sürdüren terör örgütü PKK/ YPG, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından bin 300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

HASEKE VE KAMIŞLI'DA TOPLADILAR

Örgüt, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Kobani'deki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor. Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor. Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.

SURİYE'DEKİ YABANCI TERÖRİSTLERİN ÜLKEYİ TERK ETMESİ GEREKTİĞİ MESAJLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin (Suriye'yi) behemehal terk etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve Suriye'de bulunan yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Köşeye sıkışan PKK/YPG, Irak ve İran\'dan terörist transferi yaptı
Kaynak: AA

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Son Dakika Gündem Köşeye sıkışan PKK/YPG, Irak ve İran'dan terörist transferi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Turgut:
    Ha yüz, ha bin, İran'dan gelenlere de yeterli sarı torba var. 82 54 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Abd bunları korumasın htşde yalnız olsun bakalım kim kimi kırıyor htşden nası korkuyolar olaya bakın:) 40 34 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    İran irannnn 36 7 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    kaşınıyorlar,olsun TÜRKİYE CUMHURİYETİ kaşıııırr. 36 4 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    Tebriz hariç ben bu iranın taaa..... 28 5 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Şu an abd' nin başkanlık değişimi, ortadoğuyu ihmal ediyor, pkk' nın silahlı kanadını silmek için büyük fırsat 29 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bir subeden bir subeye transfer.. sari torbalarin maliyetine uzuluyor insan.. o sari torba kadar degerleri yok. 27 4 Yanıtla
  • k K:
    suriye pkk si amarika askerleridir unitmamak gerek bizim akp demistiki amarika 10 bin tır dolusu silah verdi eğiti 150 bin teröristi,onlara saldirmak amarikaya saldirmakla aynidir. israil ingiltere fransa amarikayla savasmak ülkeyi mah eder. ülke parcalanır patron aklini basin al. 10 16 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    irana bak sen 14 5 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    nereden ve nasıl geçmelerine müsade ediliyor iha ve sihalar bu hareketliliği görmüyorlar mı 12 4 Yanıtla
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