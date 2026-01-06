Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Halep'te Suriye ordusuna düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerini SİHA ile hedef aldı.
Saldırıda Suriye ordusundan 1 asker yaşamını yitirdi, bazı askerler de yaralandı.
Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı'ndan Azez ilçesine bağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › PKK/YPG'nin Halep Saldırısı: 1 Asker Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.