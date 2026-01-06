PKK/YPG'nin Halep Saldırısı: 1 Asker Öldü - Son Dakika
PKK/YPG'nin Halep Saldırısı: 1 Asker Öldü

06.01.2026 14:38
Suriye'de PKK/YPG, Halep'te Suriye ordusuna düzenlediği saldırıda 1 askeri öldürdü, yollar kapatıldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Halep'te Suriye ordusuna düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerini SİHA ile hedef aldı.

Saldırıda Suriye ordusundan 1 asker yaşamını yitirdi, bazı askerler de yaralandı.

Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı'ndan Azez ilçesine bağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

