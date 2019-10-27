PKK/YPG'nin Rasulayn'daki saldırısı
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Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in şehadet haberi Adana'daki babaevine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in şehadet haberi Adana'daki babaevine ulaştı.
Şehit Erdoğan Türkel'in (22) Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi Feyzi Çakmak Caddesi'ndeki baba ocağına giden yetkililer, aileye acı haberi verdi.
Haber üzerine caddeye ve eve Türk bayrakları asılırken, Yüreğir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.
Türkel'in naaşının yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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