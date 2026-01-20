PKK/YPG Sempatisanları Irak Türkmen Cephesi'ne Saldırdı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde "seferberlik" çağrısı sonrası terör örgütü sempatizanları Irak Türkmen Cephesi binasını taşlayarak, basma girişiminde bulundu.

Suriye ordusunun başarılı operasyonları sonrası Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde çekilen terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde "seferberlik" çağrısı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) terör örgütü sempatizanları provokatif bir eylemde bulundu. Erbil kentindeki Irak Türkmen Cephesi İl Başkanlığı binası önünde toplanan terör örgütü sempatizanları, binayı taşlayarak, basma girişiminde bulundu.

Ellerinde terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin posterlerini taşıyan sempatizanlar, binayı korumakla görevli Türkmen güvenlik personeli ve Erbil polisinin müdahalesiyle engellendi.

Provokatif eylem hakkında açıklama yapan IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve ITC Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, saldırgan grubun bir kısmının yabancı uyruklu kişilerden oluştuğunu belirtti. Maruf, "Güvenlik personelimiz binaya girilmesini engelledi. Ardından Erbil Valisi'nin müdahalesiyle bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildi. Valimize ve emniyet birimlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Saldırı sonucu binanın camlarının kırıldığını ifade eden Maruf, Irak Türkmen Cephesi'nin bu olaylarda bir taraf olmadığını vurgulayarak, "Yapılan protestolarda binamızın hedef alınması tamamen yanlıştır. Yaşanan bu gerilimde herhangi bir taraf değiliz. Şu an binamız asayiş ve polis birimleri tarafından korunuyor, bu tür saldırıların tekrarlanacağını düşünmüyorum" dedi. - ERBİL