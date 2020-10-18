Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar - Son Dakika

Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar

18.10.2020 10:55
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar, System.String[]

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Resul Pestil ve arkadaşları, çok sevdikleri plaj futbolunu oynayabilmek için 300 metrekarelik alana kum saha yaptı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde Resul Pestil ve arkadaşları, çok sevdikleri plaj futbolunu oynayabilmek için 300 metrekarelik alana kum saha yaptı.

Kaynarca merkezinde çay bahçesi işletmeciliği yapan Resul Pestil (28) ve arkadaşları, 300 metrekarelik alana plaj futbol sahası yaptı. Karadeniz kıyısında bulunan 30 dakika uzaklıktaki sahile her gün gitmek istemeyen Resul Pestil ve arkadaşları, çok sevdikleri plaj futbolunu oynayabilmek için 2 hafta gibi bir sürede kum sahayı tamamladı.

Resul Pestil, "Plaj futbolu ve voleybolu oynamak için her gün yarım saat uzaklıktaki plaja gidiyorduk. 'Biz de burada arkadaşlarımız ile yapabilir miyiz?' diye düşündük. Daha sonrasında tasarladık ve yaptık. Burada çay bahçesi işletiyorum. Böyle küçük mini oturma ve seyir alanlarımız ile Kaynarca'ya bir hizmet olarak bunu sunmak istedik. Hem kendimiz için hem de hizmet amaçlı böyle küçük çaplı bir şey tasarladık. Her gün denize gidip gelmekten üşendiğimiz için böyle bir şey yaptık" dedi.

Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar
Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar

Kaynarca, Futbol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plaj futbolu için kendilerine kum saha yaptılar - Son Dakika

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