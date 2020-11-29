Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı

29.11.2020 09:46

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı Gaziantep'te plakasız araçla yol keserek tabancayla yağma yapan 2 şahıs tutuklandı.

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te plakasız araçla yol keserek tabancayla yağma yapan 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Başpınar Organize Sanayi Bölgesi, Celal Doğan Bulvarı ile Mehmet Batallı Bulvarı civarlarında 23 ve 25 Kasım tarihlerinde plakasız araçla yol kesip yağma yapılmasıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yağma yapan 2 şahsı tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahısların kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldıkları adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlıların plakasız kiralık araçla yol keserek önlerini kestikleri araçtaki vatandaşları tabancayla tehdit ettikleri, araçların camını tabancayla kırdıkları öğrenildi.

Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı
Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı
Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı
Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı

Organize Sanayi Bölgesi, Şehitkamil, Gaziantep, Başpınar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Plakasız araçla yol kesip yağma yapan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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