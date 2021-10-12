Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi - Son Dakika

İnegöl'de hakkında hem çekme kararı bulunan hem de plakasız olan motoruyla ilerlediği sırada polis tarafından durdurulan şahıs, kendisine kesilen bin 300 lira değerindeki cezayı duyunca kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

PLAKASIZ ŞEKİLDE İLERLİYORDU

Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik ekipleri, uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi. Sürücü Cemalettin E.'ye bin 300 TL ceza uygulandı. Cezayı duyunca fenalaşan Cemalettin E., kaldırıma oturdu.

KENDİSİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri müdahale etti. Su verilen Cemalettin E., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemalettin E.'ye ayakta müdahale edildi. Motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.