Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma
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Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Soylu, soruları cevaplaması esnasında Saadet Partisi İstanbul milletvekili Nazır Cihangir İslam, " Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var, susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" dedi. Bakan Soylu, İslam'a "hainsin" dedi. Bunun üzerine ortam gerildi. Milletvekilleri araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. - ANKARA
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