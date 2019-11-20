Son Dakika Haberleri: Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma
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Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma

6 saat önce

Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma çıktı.

Plan ve Bütçe görüşmelerinde tartışma, System.String[]

Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma çıktı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Soylu, soruları cevaplaması esnasında Saadet Partisi İstanbul milletvekili Nazır Cihangir İslam, " Ahmet Altan'ın terörle ne alakası var, susturamadığınız adamları tutukluyorsunuz" dedi. Bakan Soylu, İslam'a "hainsin" dedi. Bunun üzerine ortam gerildi. Milletvekilleri araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. - ANKARA

Süleyman Soylu, Ahmet Altan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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