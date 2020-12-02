Platin dört ay sonra 1,000 doları aştı

Değerli metaller arasında, altından sonra ikinci sırada gösterilen platin, aşının yarattığı toparlanma umutlarının desteğinde, Ağustos ayından bu yana ilk kez 1,000 doları aştı.

Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.

Haftanın ikinci işlem gününde 1,810 doların üzerine yükselen altın bugün 1,832 dolara kadar yükseldikten sonra 1,820 dolar sınırına döndü. ABD hampetrol stokları, 27 Kasım'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 150,000 bin varil yükseldi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 130,000 varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 330,000 varil yükseldi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) ertelenen toplantısı Perşembe günü yapılacak.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.23 artışla 47.36 dolar,Batı Teksas yüzde 0.27 artışla 44.64 dolar,altın yüzde 0.25 artışla 1,819.09 dolar,gümüş yüzde 1.08 düşüşle 23.74 dolar,bakır yüzde 1.77 artışla 7,700.00 dolar,platin yüzde 0.88 artışla 1,012.65 dolar,paladyum yüzde 0.47 düşüşle 2,404.55 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 458 liraya, çeyrek altın 752 liraya, Cumhuriyet altını da 2,997 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "Altın haftalık satıcılı başlangıcın ardından, dünkü seansa 1776 dolar/ons seviyesinden başlayarak gün ortasına kadar yatay bir şekilde hareket etti" denildi ve şöyle devam edildi: "Ancak ABD seansının açılışıyla birlikte hızla yukarı doğru atak yaparak 1,800 dolar/onsun üzerine geri döndü. Seans sonuna doğru yükselen altın, alım tarafındaki güçlenmeyle 1,817 dolar/ons seviyesinden günün en yüksek seviyesini kaydetti. Seans sonuna doğru 1,815 dolar/onstan seansı tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 2.1 kazancı hanesine yazmış oldu. "Gümüş ise dünkü performansıyla öne çıkarak günün en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 24 dolar/ons seviyesine geri dönen beyaz maden, seans kapanışında yüzde 6.0 kazancı hanesine yazdı."Platin, Ağustos'tan beri ilk kez 1,000 dolar/onsun üzerini test ederken, günlük kazancıyla gümüşün ardından öne çıktı. Seansı 994 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 2.8 kapanış yapmış oldu."Paladyum, 2,414 dolar/onstan yüzde 1.7 kazançla seansı tamamlarken, günün en az değer kazanan kıymetli madeni oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0-2.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,539 kg altın, 1,283 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."