POCO F4 5G, performans testinde!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, bir süredir sızıntılarla gündemde olan F4 5G modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bir süre önce canlı görüntüleri ve kilit teknik özellikleri belli olan akıllı telefon şimdi de performans testinde ortaya çıktı.

POCO F4 5G, Geekbench'te göründü

POCO F4 5G, 22021211RI model numarasıyla Geekbench'te göründü. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 978, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 254 puan almayı başardı. Böylelikle akıllı telefon hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı.

Cihazın 6 GB RAM/128 GB depolamaya sahip bir giriş seviyesi sürümü olduğu biliniyordu. Geekbench'te ise 12 GB RAM'li varyant karşımıza çıkıyor. Burada henüz tam belli olmasa da muhtemelen en üst seviye versiyonla karşı karşıyayız.

POCO X4 GT ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinden güç alacak. 7 nm fabrikasyon sürecinden geçen işlemci; bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585), üç adet 2.4 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 650 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalama olayı yaygın olduğundan bu modelin de temelde Redmi K40S olduğuna yönelik iddialar söz konusu. İşlemci gibi özelliklerin aynı olması, söylentileri büyük ölçüde doğruluyor.

Redmi K40S teknik özellikleri