Son Dakika Haberleri: Polat Holding, 60 milyon euro ile Macaristan’da konuta girdi
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Polat Holding, 60 milyon euro ile Macaristan’da konuta girdi

1 saat önce

Gayrimenkul ve enerji alanlarında yatırımları olan Polat Holding, yurtdışına Macaristan'la açıldı.

Polat Holding, 60 milyon euro ile Macaristan’da konuta girdi, System.String[]

Gayrimenkul ve enerji alanlarında yatırımları olan Polat Holding, yurtdışına Macaristan'la açıldı. Tuna nehri kenarında yükselecek projenin maliyeti 60 milyon euro olacak.

Macaristan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:16 
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