Polat Holding, 60 milyon euro ile Macaristan’da konuta girdi
1 saat önce
Gayrimenkul ve enerji alanlarında yatırımları olan Polat Holding, yurtdışına Macaristan'la açıldı.
Gayrimenkul ve enerji alanlarında yatırımları olan Polat Holding, yurtdışına Macaristan'la açıldı. Tuna nehri kenarında yükselecek projenin maliyeti 60 milyon euro olacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:16
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