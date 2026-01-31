Polateli Belediye Başkanı Oylamaya Katıldı

Kilis'in Polateli Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koyuncu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Koyuncu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karelerini oylayan Koyuncu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.