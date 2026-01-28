Polateli Kaymakamı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Polateli Kaymakamı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Polateli Kaymakamı \'Yılın Kareleri\' Oylamasında
28.01.2026 17:23
Kaya, AA'nın 2025 yılı fotoğraflarını oyladı. Yarışmanın sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.

Kilis'in Polateli Kaymakamı Salih Kaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor"da Gerald Anderson'ın "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Yeşilin sonu" karelerini oylayan Kaya, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

