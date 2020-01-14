Polatlı'da "IPARD II" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polatlı'da 'IPARD II' bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Polatlı'da "IPARD II" bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Polatlı Ticaret Odası ve Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında, "IPARD II 8. Çağrı Programı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Polatlı'da

Polatlı Ticaret Odası ve Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında, "IPARD II 8. Çağrı Programı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, proje başvuru ve kabul İşlemleri 2 Ocak 2020'de saat 09.00 itibariyle başladı. Polatlı Ticaret Odası ise IPARD başvuruları hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla üyeleri için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Danışman Osman Arslan, yaptığı bilgilendirme sunumunda; IPARD-II programı desteklenen iller, sektörler ve harcamalar, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, destek verilen uygun harcama alanları ile proje başvuru ve ödeme süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. - ANKARA

Organize Sanayi Bölgesi, Polatlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
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