Polatlı'da Sahte Gıda Operasyonu: 3 Gözaltı
Polatlı'da Sahte Gıda Operasyonu: 3 Gözaltı

Polatlı\'da Sahte Gıda Operasyonu: 3 Gözaltı
14.01.2026 19:49
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, sahte gıda üretimi yapan 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde jandarma ekiplerince sahte gıda üretimi yaptığı tespit edilen 4 iş yerine yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı işletmede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan; 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişki adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Polatlı, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

