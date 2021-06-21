Polatlı Ticaret Borsasında ilk mahsul buğday işlem gördü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk mahsulü buğdayın 100 kilogramı, sembolik olarak kilosu 100 liradan, kalan yaklaşık 7 bin kilogramı ise 2,5 liradan satıldı.

Polatlı Ticaret Borsası'nda (PTB), yılın ilk mahsulü buğdayın getirilişi dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçenin Yeniköseler Mahallesi çiftçilerinden Hüsnü Yılmaz'ın ürettiği yılın ilk buğdayı, Polatlı Ticaret Borsası'nda açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Buğdayın 100 kilogramı sembolik olarak kilosu 100 liradan, kalan yaklaşık 7 bin kilogramı ise 2,5 liradan PAŞA Zahirecilik Zirai Ürünler LTD Şti yetkilisi Yasettin Ünal tarafından alındı.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, bu yıl yağışların yetersizliği nedeniyle hububat rekoltesinin düşük olduğunu söyledi.

Borsalarında bu sezon arpa fiyatlarında yüzde 100, buğday fiyatlarında ise yüzde 70'e yakın artış olduğunu belirten Toplu, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre hemen hemen müdahale fiyatına göre yüzde 100'lük bir fiyat artışı var. Yüzde 50'lik, 30'luk, 40'lık bir ürün rekoltesi düşüklüğünden dolayı bu yüksek fiyatların bir nebze olsun üreticimizin zararını telafi edebileceğini düşünüyorum. Tabii bu arada hükümetimizin de devletimiz de üreticimize gerekli desteği yapacaklarına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dönümüne 100 lira kuraklık yardımı yapılacağını ifade ettiler. Bu arada borçları ertelediler."

Sezonun ilk buğdayını üretici Hüsnü Yılmaz yerine borsaya getiren yakını Ertuğrul Yılmaz ise 30 dekar alanda dönüme 200 kilogram kadar ürün aldıklarını ifade etti.

Törende Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Toplu, Yılmaz'a çeyrek altın hediye etti.