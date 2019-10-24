Polis 39 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

Gonca YAĞCI ? (DHA) - İngiltere polisi ülkenin Essex bölgesindeki Grays kentinde, park halindeki bir TIR'ın içinde 39 cesedin bulunmasının ardından geniş çaplı cinayet soruşturması başlattı.

Essex polisi, 38'i yetişkin biri de çocuğa ait olduğu belirlenen cesetlerin kimliklerinin de tespit edilmesi için çalışmalara başladığını açıkladı. Adli inceleme için polis tarafından taşınan TIR'ın konteynerinin soğutmalı olduğu da bildirildi. Olayla ilgili olarak, TIR'ın sürücüsü 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı Mo Robinson cinayet suçlaması ile gözaltına alınmıştı.

İngiliz basını ise sürücünün, TIR'ın sahibi olmadığını, TIR'ın 2017 yılında bir İrlanda şirketi tarafından Bulgaristan'da kayıt ettirildiğini aktardı. Diğer yandan polis, TIR'ın Grays kentindeki Waterglade sanayi sitesine girişini gösteren güvenlik kameralarını yayınladı. Essex polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan ve Purfleet limanına demirleyen bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Essex milletvekili Jackie Doyle-Price, bu trajediden insan kaçakçılarının sorumlu olabileceğini söylerken, polis konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.