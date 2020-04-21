Polis amcalarından Belinay ve Beril'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polis amcalarından Belinay ve Beril'e doğum günü sürprizi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşına giren Belinay ve 5 yaşına giren Beril Karaslan'a evlerinde doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde polis ekipleri, 9 yaşına giren Belinay ve 5 yaşına giren Beril Karaslan'a evlerinde doğum günü sürprizi yaptı. Yenice Mahallesinde oturan Karaslan ailesinin ricası üzerine Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü personeli Belinay ve Beril'e pastayla ziyaret gerçekleştirdi. Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan Belinay ve Beril kardeşler daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle sade bir kutlamanın yapıldığı doğum gününde keyifli dakikalar yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey de telefonla görüştüğü Karaslan kardeşlerin doğum günlerini tebrik etti. Belinay Karaslan, polisleri çok sevdiğini belirterek kendisine sürpriz doğum günü yapan ekiplere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım

GÜNGÖREN'DE POLİSLE OTOMOBİL HIRSIZLARI ARASINDA KOVALAMACA

Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi

Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi

Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor

İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu

Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı

Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti