Polis, dolandırıcılığı önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis, dolandırıcılığı önledi

27.05.2022 13:32
Polis, dolandırıcılığı önledi

Malatya'da, kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmeleri ile bankaya gelen şahıs, hesabındaki altın birikimini dolandırıcılara göndereceği esnada araya giren gerçek polisler tarafından engellendi.

Malatya'da, kendisini polis olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmeleri ile bankaya gelen şahıs, hesabındaki altın birikimini dolandırıcılara göndereceği esnada araya giren gerçek polisler tarafından engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde H.K. isimli şahsı cep telefonundan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, oyalama suretiyle dolandırıcılık girişiminde bulundu.

Şahsın yönlendirmeleri ile 124 bin TL değerindeki 126 gram altın birikimini havale edeceği esnada polis, H.K. isimli şahsa ulaştı. Banka önündeki H.K. isimli şahsa ulaşan asayiş ekipleri mağduriyeti engelledi.

Konu ile ilgili şüpheli şahsın tespiti ve yakalanması yönünde çalışmalara başlandı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Beylikdüzü'nde 5 kişi işyeri basıp çalışanları darbetti Beylikdüzü'nde 5 kişi işyeri basıp çalışanları darbetti Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı Malatya'da polis ekipleri, bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi Malatya'da polis ekipleri, bir kişinin telefonla dolandırılmasını önledi
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yeşilyurt, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis, dolandırıcılığı önledi - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Polis, dolandırıcılığı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement