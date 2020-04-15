Polis ekipleri, zeybek oynayarak "sosyal mesafe kuralına" dikkati çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ekipleri, zeybek oynayarak 'sosyal mesafe kuralına' dikkati çekti - Son Dakika

Polis ekipleri, zeybek oynayarak "sosyal mesafe kuralına" dikkati çekti

7 saat önce

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için zeybek oynadı.

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için zeybek oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, vatandaşlara moral vermenin yanı sıra sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla zeybek oyununa hazırlık yaptılar.

Üç süren çalışmalar sonrası hazırlıklarını tamamlayan ekipler, daha sonra polis evinin önünde zeybek oynadı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından ekiplerin zeybek oyunun paylaşarak, bir yandan kentte filyasyon çalışmalarına destek vermeye, öte yandan sosyal mesafe ihlalleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sağlık ordusu misafirlerimize ve de @ZEM155 mensuplarımıza moral, zeybeği özleyene jest, sosyal mesafe sıkıntıda olanlara da örnek olsun diye paylaşımda bulunduklarını kaydeden Turanlı, "Bizim çocuklar kendine yakışanı yaptı ve şeklen mevzuyu bir kez daha anlatmaya çalıştı. Görevimizi efe zeybeğindeki gibi mesafeli yapmak durumundayız. Diyoruz ki bu yaz horon oynamak, halay çekmek istiyorsanız küçük büyük herkes evde bile efe gibi durun. Sokakta en az zeybek gibi ayrı yürüyün. Sevenlerine omuz omuza koronasız horonlu, halaylı günler dileriz." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, zeybek oynayarak sosyal mesafe kuralına dikkati çekti

Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:13 Kaynak: AA

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