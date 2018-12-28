Polis Eşlerinden Şehit ve Gazi Çocuklarına Eğitim Desteği İçin Kermes

Gaziantep Polis
Eşleri Derneği (POLED) Şubesi ile İslahiye
ilçesindeki polis eşleri tarafından şehit, gazi ve polis teşkilatı mensuplarının çocuklarına destek amacıyla kermes düzenlendi.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurlarının eşleri, Belediye Konferans Salonunda organize edilen kermese, İslahiye Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman
, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve eşi Bediha Sarıtaş, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis eşleri ve vatandaşlar katıldı.
Polis eşlerinin evde hazırladıkları yiyecekler ve tatlıların yer aldığı kermes, büyük ilgi gördü.
POLED Gaziantep Şubesi Başkanı Esra Karaduman, kermesin, şehit, gazi ve polis teşkilatı mensuplarının üniversitede eğitim gören çocuklarına burs vermek amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Karaduman, düzenlenen kermese gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.