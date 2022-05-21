Polis kapıdan, itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı - Son Dakika
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Polis kapıdan, itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı

21.05.2022 21:40
Polis kapıdan, itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı

Elazığ'da bir kişi, arkadaşlarına 'İntihar edeceğim' mesajı gönderdi.

Elazığ'da bir kişi, arkadaşlarına 'İntihar edeceğim' mesajı gönderdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri kapıdan, itfaiye ekipleri de pencereden girerek şahsın intihar etmesini önledi.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Kubbeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, arkadaşlarına mesaj atarak 'İntihar edeceğim' dedi. İntihar etmesinden korkan arkadaşları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın 5'inci katında oturan vatandaşın evine, polis ekipleri kapıdan, itfaiye ekipleri de merdivenli araç yardımıyla balkondan girdi. İntihar edeceği tahmin edilen şüpheli polis ekipleri tarafından olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Vatandaş, sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

İntihar, İtfaiye, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis kapıdan, itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı - Son Dakika


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