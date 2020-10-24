Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı - Son Dakika

Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı

24.10.2020 09:52
Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı, System.String[]

DÜZCE kent merkezinde denetim yapan trafik ekiplerini gören sürücü, içinde alkol şişeleri bulunan otomobilini yol ortasında bırakıp kaçtı.

DÜZCE kent merkezinde denetim yapan trafik ekiplerini gören sürücü, içinde alkol şişeleri bulunan otomobilini yol ortasında bırakıp kaçtı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, gece yarısı şehir merkezinde denetim yaptı. Necip Güney Sokak girişindeki denetim noktasına yaklaşan sürücü ise polisleri görünce 14 FM 595 plakalı otomobilini, çalışır halde yol ortasında bırakarak, kayıplara karıştı. Otomobilde çok sayıda alkol şişesi bulundu. Otomobil, yol ortasından çekici ile kaldırılarak, otoparka götürüldü.

Denetimde durdurulan bir hafif ticari araçtaki standart dışı yazılar ise polisler tarafından söküldü. Adı açıklanmayan sürücüye ceza uygulandıDenetimden kaçmak isteyen sürücüler, köşe başlarında bekleyen polisler tarafından yakalandı.

Yapılan denetimde 11'i alkollü, 6'sı ehliyetsiz, toplam 34 sürücüye toplam 37 bin 480 lira ceza uygulandı.


Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı
Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı
Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı
Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı
Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı
Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis kontrolünü görünce otomobilini bırakıp kaçtı - Son Dakika

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