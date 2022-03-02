SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU - Son Dakika
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SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU

02.03.2022 11:26

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis memuru, adliye girişinde vatandaşın ruhsatlı tabancasını kontrol ettiği sırada silah ateş aldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis memuru, adliye girişinde vatandaşın ruhsatlı tabancasını kontrol ettiği sırada silah ateş aldı. Yerden seken mermi ve beton parçaları polis memuru kadının bacağından yaralanmasına neden oldu. Olay, saat 10.00 sıralarında, Körfez Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyeye ruhsatlı tabancasıyla gelen bir vatandaş, tabancasını kapı girişinde görevli polis memurlarına teslim etti. Polis memuru namlunun ağzında mermi olup olmadığını kontrol ettiği sırada, tabanca ateş aldı. Beton zemine çarpan mermi ve dağılan beton parçaları kadın polis memuru S.A.'nın sağ bacağına saplandı. Hafif yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU
SİLAHI KONTROL EDERKEN MESLEKTAŞINI VURDU

YORUMLAR
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Polis Memuru, Körfez, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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