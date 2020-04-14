Polis oğlunun özlemini kavga ihbarı ile mahalleye çağırdığı polislerle giderdi - Son Dakika

Adıyaman'da bir çift, uzun zamandır göremedikleri polis çocuklarına olan özlemini kavga ihbarı ile evlerinin bahçesine çağırdığı polislerle giderdi. Çift polislere pasta keserek, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutladı.



Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde ikamet eden Fatma ve Mehmet Altay çifti, polis olarak görev yapan Sedat isimli çocuklarına olan özlemlerinden dolayı 155 Polis İmdat Hattını arayarak kavga ihbarında bulundu. Durum üzerine Altay çiftinin ikametine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri Altay çifti ve kızları olan Esra Altay'ın Polis Haftası kapsamında hazırladıkları pasta sürpriziyle karşılaştı. Türk bayraklarıyla donatılmış evin bahçesinde yapılan etkinlikte polis olan çocuklarına olan özlemlerini polislerle gideren Altay çiftti, polislerin Polis Haftası'nı kutladı. Pasta kesimi ve ikramı sonrasında polis ekipleri, Altay çiftine teşekkür etti. - ADIYAMAN