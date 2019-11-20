Son Dakika Haberleri: Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı
Son Dakika Yerel Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldıNİĞDE - Niğde'de polis aracının motor kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı

NİĞDE - Niğde'de polis aracının motor kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı.

Bankalar Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri park halindeki araçlarından kedi sesi gelmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, aracın lastiklerini ve alt kısımlarını inceleyip kediye ulaşamayınca motorun üzerindeki parçaları çıkardı. Kediyi kurtarmak için polisler bir süre çaba sarf etti. Yavru kedi, ekiplerin çabaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayın şaşkınlığını yaşayan polisler kediyi çıkardıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Ekipler soğuk kış aylarında bu tür olayların yaşanmaması için vatandaşlardan arabalarını çalıştırmadan önce kontrol etmelerini istedi.

Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı

Niğde, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Gürsel Tekin, "Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı" diyerek e-hacizden vazgeçilmesi çağrısında bulundu
Adana'da eğlence mekânlarının bulunduğu caddede korkutan patlama Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 20:56:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis otosunun kaputuna giren yavru kedi polisler tarafından kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]