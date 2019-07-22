Son Dakika Haberleri: Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor
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Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor

1 saat önce

Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor, System.String[]
Adana'da yunus polisleri yaptıkları uygulamada bir gecede 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus polisleri yaptıkları şok baskınlarla ruhsatsız tabancalara geçit vermiyor. Polis uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobili kovaladı. Otomobildeki şahıslar bir süre sonra otomobili terk edip kaçtı. Şahıslar kaçarken otomobilin altına 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerini attı. Polis hem ruhsatsız tabancalara el koydu hem de şahısları kaçıp saklandıkları evde yakaladı.

Yunus ekipleri yaptıkları diğer uygulamalarda ise iki araçtan iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tabancanın birinin otomobilin soğutma sisteminden çıkması dikkat çekti. Polis toplamda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. - ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:53 Kaynak: İHA
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