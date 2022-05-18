Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi - Son Dakika
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Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi

18.05.2022 14:52
Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Efeli Kavşak'ta sürüsünün hareketlerinden şüphelenilen bir otomobil Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından durduruldu. Araçta arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.Ç., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da asayiş Afyonkarahisar'da asayiş Bolvadin'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı Bolvadin'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Kaynak: İHA

Ruhsatsız Silah, Pompalı Tüfek, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ruhsatsız tabanca ile pompalı tüfek ele geçirdi - Son Dakika


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