Son Dakika Haberleri: Polis Teşkilatı Futbol Turnuvasının İlk Maçları Oynandı

Polis Teşkilatı Futbol Turnuvasının İlk Maçları Oynandı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü anısına Karabük'te Emniyet Müdürlüğü birimleri arasında düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçları oynandı.

Polis Teşkilatı Futbol Turnuvasının İlk Maçları Oynandı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü anısına Karabük'te Emniyet Müdürlüğü birimleri arasında düzenlenen futbol turnuvasının ilk maçları oynandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü kutlamaları kapsamında 5000 Evler Sahasında başlayan Polis Haftası Karabük Emniyet Müdürlüğü Futbol Turnuvasının ilk maçları oynandı. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un başlama vuruşu start alan turnuvada Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi, Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü 13-2, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü 3-0, Eskipazar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü'nü 4-1 ve Asayiş Şube Müdürlüğü de İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü 4-1 mağlup etti.

9 Nisan'da sona erecek olan turnuvaya 22 takım katıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:57 Kaynak: İHA

Karabük, Emniyet Müdürlüğü, Futbol, Polis, Güncel
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