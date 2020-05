Polis Trafik Haftası'nı çocuklarla kutladı - Son Dakika

Polis Trafik Haftası'nı çocuklarla kutladı

Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Mehmet Çetinçelik ile trafik polisleri, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla bazı çocukları evlerinde ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, hafta hakkında bilgiler aktarıldı. Bu yıl haftanın sloganları olan 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda', 'Trafikte her yıl daha iyiye' konuları anlatıldı. Evlerinin kapısını açan çocuklar karşılarında trafik polislerini görünce ilk olarak şaşırdı daha sonra ise sevindi. Polislerin ziyaret ederek hediye verdiği 15 yaşındaki Tuğçe Kılınç, Koronavirüs nedeniyle şu an her ne kadar evde kalsak da virüs bittikten sonra tekrar trafiğe çıkacağız. Bu nedenle trafik kurallarını unutmamamız lazım. Çünkü bunlar hayatımızı kurtaran kurallar. Trafikte her şekilde dikkatli olmalıyız. Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla bizleri evlerimizde ziyaret ederek hediye veren trafik polislerine de çok teşekkür ederiz dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Mehmet Çetinçelik, Her yıl 2-8 Mayıs tarihleri arasında Trafik Haftası olarak kutlanmakta. Bu yıl koronavirüs nedeniyle okullar tatil olduğu için çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek trafik konusunda bilgi verdik. Çocuklarımıza küçük hediyeler takdim ettik diye konuştu.