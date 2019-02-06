Polisi Tüfekle Yaralayan Şüpheli: Sevgilimin Kocası Sanıp, Vurdum (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI Kayseri
'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi
(38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:42 Kaynak: DHA
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