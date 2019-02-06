Son Dakika Haberleri: Polisi Tüfekle Yaralayan Şüpheli: Sevgilimin Kocası Sanıp, Vurdum (2)

Polisi Tüfekle Yaralayan Şüpheli: Sevgilimin Kocası Sanıp, Vurdum (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisi Tüfekle Yaralayan Şüpheli: Sevgilimin Kocası Sanıp, Vurdum (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Kayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:42 Kaynak: DHA

Mustafa Develi, Güncel
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