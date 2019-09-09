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Polisi yumruklayıp kendini kesen şüpheli tutuklandı

59 dakika önce

Polisi yumruklayıp kendini kesen şüpheli tutuklandıAKSARAY - Aksaray'da alkol aldıktan sonra yolda giden polis memuruna yumruk atan ve daha sonra kendini bıçakla kesen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisi yumruklayıp kendini kesen şüpheli tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da alkol aldıktan sonra yolda giden polis memuruna yumruk atan ve daha sonra kendini bıçakla kesen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece yarısı Büyük Bölcek Mahallesi Tiyatro Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Lütfü T. yine polis olan arkadaşı İsmail E. ile birlikte yolda yürürken karşıdan gelen ve aşırı alkollü olan Bilal T. (22), polis memuru Lütfü T'ye yumruk attı. Polis memuru neye uğradığını şaşırırken Bilal T. olay yerinden kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine takviye ekip sevk edilirken, bir süre devam eden kovalamaca sonucu şüpheli park içerisinde kıstırıldı. Elindeki bıçakla polislerin müdahalesine izin vermeyen Bilal T. kendini yaralamaya başladı. Birçok yerine bıçak vuran Bilal T'yi ikna etmeye çalışan polis ekipleri şahsı ikna edemeyince zor kullanarak şahsı gözaltına aldı. Bu sırada olay yerine gelen Bilal T.'nin arkadaşı alkollü olan F.Ü. de polis ekiplerine mukavemette bulundu. Bunun üzerine F.Ü. de gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yumrukla yaralanan polis memuru Lütfü T. ise hastanede tedavi edildi.

Olayın ardından bugün emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden polise yumruk atıp kendini kesen Bilal T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin yanında polise mukavemet eden arkadaşı F.Ü. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Polisi yumruklayıp kendini kesen şüpheli tutuklandı

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:14 Kaynak: İHA
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