Son Dakika Haberleri: Polisin İnsan Nöbeti

Polisin İnsan Nöbeti

54 dakika önce

Adana'da köprü altlarında yaşayan ve alkol ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişiyi parkta baygın halde bulan polis, başında nöbet tutup ambulansın gelmesini bekledi.

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Adana'da köprü altlarında yaşayan ve alkol ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişiyi parkta baygın halde bulan polis, başında nöbet tutup ambulansın gelmesini bekledi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis kimsesi olmadığı için köprü altlarında yaşayıp alkol ile uyuşturucu bağımlısı ve isminin M.K. olduğu öğrenilen şahsı parkta baygın halde buldu. Ambulans çağıran polis, şahsa bir şey olmaması için de başında nöbet tutmaya başladı. Polis ambulans gelene kadar şahsı bir taraftan da kendine getirmeye çalıştı ancak M.K. aldığı maddenin etkisiyle bir türlü kendine gelmedi. Bir süre sonra ise olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler de M.K.'yi kendine getiremeyince onu sedye ile parktan ambulansa taşıdı.

Şahıs daha sonra tedavi edilmek üzere Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. M.K.'nin aşırı derecede madde ve alkol aldığı öne sürülürken, yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:39 Kaynak: İHA

Adana, Polis, 3. Sayfa
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