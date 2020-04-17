Polisler çocukları ziyaret edip oyuncak hediye etti - Son Dakika

Adana'da polis, evden çıkamadıkları için kendilerini arayan ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak hediye etti.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencileri Ali İmran Yüksek, Ayşe Masal Karan ve Kumsal Karan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının bulunması nedeniyle polisi arayarak sohbet etmek istedi.

İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş'ın talimatıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencisi 3 çocuğu evinde ziyaret etti.

Polisler, bir süre sohbet ettiği çocuklara oyuncak armağan etti.