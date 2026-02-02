Polislere Yakın Savunma Eğitimi - Son Dakika
Polislere Yakın Savunma Eğitimi

02.02.2026 14:06
İstanbul'da polis memurlarına yakın savunma eğitimi verilerek toplumsal güvenliğe katkı sağlanıyor.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nun desteğiyle polislere yakın savunma eğitimi veriliyor.

İstanbul Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren spor salonunun sahibi Şahin Balcı, polis memurlarına yönelik yakın savunma eğitimleri için kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Balcı, "Salonumuz görev başında riskle karşılaşan polis memurlarının kendilerini geliştirmeleri için her zaman hazır. Bu eğitimlerin toplum güvenliğine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz" dedi.

Yakın savunma eğitimine katılan polis memuru Erkan İbrahimoğlu, aldığı eğitimin sahadaki etkisini, "Görevim gereği dışarıda birçok olayla karşılaşıyoruz. Saldırgan ya da alkollü kişileri zapt etmek zaman zaman zor olabiliyor. Bu eğitimi aldıktan sonra karşı tarafa zarar vermeden kişiyi bertaraf etmek çok daha kolay hale geldi. Bu eğitimi benim gibi birçok polis memuruna Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk ve Federasyon Başkan Vekili Oğuzhan Aktürk ücretsiz olarak veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum" sözleriyle anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Polis, Spor, Son Dakika

